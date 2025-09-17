Tiekamies Ogrē – iespēja atgūt nelikumīgi iekasēto OIK naudu

Tikšanās laikā būs iespēja:
uzklausīt informāciju par iniciatīvu,
uzdot jautājumus zvērinātam advokātam, juridisko zinātņu doktoram Artim Stuckam,
kā arī parakstīt līgumu par nelikumīgi iekasētās OIK naudas atgūšanu.
No 2005. līdz 2023. gadam ikviens elektroenerģijas patērētājs Latvijā bija spiests maksāt obligātā iepirkuma komponenti (OIK), kas atzīta par prettiesisku gan Eiropas Parlamentā, gan Latvijas Saeimā un valdībā. Tagad iedzīvotājiem ir iespēja atprasīt šos līdzekļus.
Līgumu slēgšana notiek bez maksas, savukārt biedrības atlīdzība tiks ieturēta tikai tad, ja nauda tiks veiksmīgi atgūta. Lai noslēgtu līgumu, līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
Biedrība “Tiesiskums.lv” atgādina, ka OIK atgūšanas procesa uzsākšanai līdz šā gada 1. oktobrim var pieteikties ikviena fiziska vai juridiska persona, kam periodā no 2005. gada līdz 2023. gadam bijis noslēgts līgums ar kādu no Latvijā strādājošajiem elektrības tirgotājiem.
Visērtāk to izdarīt elektroniski, reģistrējoties biedrības mājas lapā https://tiesiskums.lv, izmantojot elektronisko parakstu vai Smart ID. Savukārt tie iedzīvotāji, kuriem šādu iespēju nav, līgumu var parakstīt klātienē biedrības organizēto forumu laikā. Pieteikties OIK maksājumu atgūšanai var arī tie komersanti, kuru uzņēmumi dažādu iemeslu dēļ šobrīd vairs nestrādā vai ir mainījušies to īpašnieki. Fiziskām personām līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, savukārt juridisku personu pārstāvjiem obligāti nepieciešams zināt uzņēmuma reģistrācijas numuru.
Tāpat līgumus katru trešdienu iespējams parakstīt Latvijas Pensionāru federācijas birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, trešajā stāvā 317. kabinetā no pulksten 15.00 – 18.00. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Gan reģistrācija biedrības mājas lapā, gan līgumu slēgšana klātienē visiem iedzīvotājiem ir bez maksas. Atlīdzība par biedrības izdevumiem tiks ieturēta tikai pēc pozitīva rezultāta sasniegšanas.