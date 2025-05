Tiesa par viltotiem «Covid-19» sertifikātiem

2021. gada septembrī Artūrs, precīzi pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotā laikā, neinformējot par savu nodomu un turpmākajām darbībām savu sievu Annu, personisku motīvu vadīts, lai pats varētu turpināt darbu kādas SIA remontdarbu vadītāja amatā un sieva turpinātu darbu izglītības iestādē, ar nodomu neveikt vakcināciju sev un sievai pret koronavīrusa «SARS-CoV-2» izraisīto saslimšanu «Covid-19» un vēloties prettiesiski iegūt abiem digitālo vakcinācijas pret «Covid-19» sertifikātu, vērsās pie medicīnas darbinieces Brigitas. Artūrs zināja, ka Brigitai piešķirtas pilnvaras veikt personu vakcinēšanu pret «Covid-19», un viņš piedāvāja mediķei atlīdzību par to, lai viņa, izmantojot savas pilnvaras, neveic Artūra un viņa sievas vakcināciju pret «Covid-19», bet veic darbības, kuru rezultātā abas personas Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā jeb E-veselībā varētu iegūt digitālo «Covid-19» sertifikātu par veiktu vakcināciju pret «Covid-19».

Brigita, mantkārīgu motīvu vadīta, nolūkā saņemt atlīdzību par neveiktajām vakcinācijām, piekrita Artūra prettiesiskajam piedāvājumam. Brigita iedeva Artūram aizpildīšanai veidlapas par pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu pirms vakcinācijas pret «Covid-19», lai radītu ticamību, ka vīrietim un viņa sievai vakcīna ir veikta. Brigita minētajās veidlapās, kas datētas ar 2021. gada 8. un 29. septembri, norādīja nepatiesu informāciju, ka veikusi vakcināciju, parakstīja veidlapas, kā arī aizpildīja vakcinācijas kartītes Artūra un Annas vārdā, kurās norādīja nepatiesu informāciju, ka veikusi vakcinācijas ar «Comirnaty» vakcīnu. Izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā, Brigita vakcinācijas kartītes nodeva Artūram. Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz Artūra un Annas fiktīvu «Covid-19» vakcinācijas sertifikātu izgatavošanu, to iesniedza darbiniekiem, kuri atbildīgi par vakcinācijas faktu reģistrēšanu un ievadi elektroniskās informācijas sistēmā. Būdami maldināti un vadoties no nepatiesās informācijas, kas fiksēta aptaujas veidlapās par Artūra un Annas vakcinācijām, uzskatot, ka tajās norādītā informācija ir patiesa, ievadīja datus elektroniskās informācijas sistēmā E-veselība, un katram no laulātajiem tika piešķirts vakcinācijas sertifikāts.

Brigita oficiāli no valsts saņēma arī darba samaksu – divus eiro pirms nodokļu nomaksas par vienu vakcinācijas manipulāciju vienai personai un attiecīgi par Artūram un Annai neveiktajām četrām vakcinācijas manipulācijām saņēma astoņus eiro pirms nodokļu nomaksas. Turklāt Brigita no Artūra saņēma atlīdzību 200 eiro, lai izmantotu savas pilnvaras un neveiktu Artūra un viņa sievas vakcināciju pret «Covid-19», bet palīdzētu abiem iegūt vakcinācijas sertifikātus.

Lai pieķertu izpalīdzīgo ārsta palīdzi, 2021. gada 2. decembrī veiktas speciālās izmeklēšanas darbības – izmeklēšanas eksperiments. Tajā iesaistītā persona, pēc iepriekšējas telefoniskas vienošanās ar Brigitu veikt vakcināciju pret koronavīrusa «SARSCoV-2» izraisīto saslimšanu «Covid-19», ieradās Brigitas dzīvesvietā, kur piedāvāja atlīdzību, lai viņa, izmantojot savas pilnvaras, neveic vakcināciju, bet veic darbības, kuru rezultātā E-veselībā varētu iegūt digitālo «Covid-19» sertifikātu. Brigita tam piekrita. Izmeklēšanas eksperimenta veikšanas laikā no tajā iesaistītās personas viņa pieņēma 300 eiro atlīdzību. Uzreiz pēc izmeklēšanas eksperimenta veikta kratīšana Brigitas dzīvesvietā, kur izņemta iepriekš minētā veidlapa par pacienta veselības stāvokļa novērtēšanu pirms vakcinācijas pret «Covid-19 veikšanas un mediķe aizturēta.

Tiesa nosprieda apstiprināt Rietumzemgales prokuratūras prokurora un Brigitas 2024. gada 20. novembrī noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, nosakot apsūdzētajai brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz pieciem gadiem, kā arī no Brigitas izņemtos skaidras naudas līdzekļus 1625 eiro apmērā atzīt par noziedzīgi iegūtu mantu un konfiscēt. Tiesa nolēma arī apstiprināt Rietumzemgales prokuratūras prokurora un Artūra noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, nosakot viņam brīvības atņemšanu uz deviņiem mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz vienu gadu. Tiesa nolēma arī apstiprināt Rietumzemgales prokuratūras prokurora un Annas noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu un sodīt viņu ar brīvības atņemšanu uz pieciem mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz astoņiem mēnešiem.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā.