Apsūdzētais cietušo pirmo reizi izvaroja, kad meitenei bija tikai 10 gadu, pēc kā seksuālo vardarbību no mātes dzīvesbiedra cietusī piedzīvoja vairāku gadu garumā. Izmantojot brīžus, kad atradās ar pameitu divatā, no 2017. gada jūnija līdz 2021. gada aprīlim savas dzimumtieksmes apmierināšanai apsūdzētais ilgstoši veica cietušās izvarošanu – dzimumaktus pret cietušās gribu, izmantojot meitenes bezpalīdzības stāvokli un uzticību viņam kā ģimenes loceklim, kā arī pielietojot draudus un vardarbību. Tāpat savas dzimumtieksmes apmierināšanai vīrietis piespieda cietušo veikt orālos aktus. Izvarošanu rezultātā meitene 13 gadu vecumā palika stāvoklī un 14 gadu vecumā dzemdēja bērnu ar iedzimtām kaitēm, kurš trīs mēnešu vecumā nomira. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā tika traucēta cietušās normāla fiziskā, garīgā un seksuālā attīstība un pareizas izpratnes par tikumību veidošanās, kā arī radītas psiholoģiskas sekas.
Pateicoties ginekoloģes ziņošanai atbildīgajām institūcijām, šis gadījums tika atklāts un nonāca policijas redzeslokā.
Prokurore neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu. Pārējās procesā iesaistītās personas desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu. Ja šāds lūgums tiek iesniegts, tiesa sagatavo pilnu spriedumu, kuru var pārsūdzēt desmit darbdienu laikā no tā pieejamības dienas.
Prokuratūra aicina ikvienu, ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.
UZZIŅA
Seksuāla vardarbība ir jebkura seksuāla rakstura darbība – mēģinājumi īstenot seksuālu aktu, nevēlami seksuāla rakstura komentāri vai darbības, kuras ir vērstas pret citas personas seksualitāti bez pašas personas piekrišanas (izmantojot piespiešanu vai kā citādi).