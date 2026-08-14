Tiesas lēmums nav apturējis: vīrietis uzturas netālu no mājokļa, kam nedrīkstēja tuvoties

Austrumzemgales prokuratūras prokurore 14. jūlijā Ogrē izskatīja kriminālprocesu, kurā Kārlis F. (vārds mainīts) bija apsūdzēts par tiesas lēmuma nepildīšanu. Ar Zemgales rajona tiesas šā gada 3. februāra lēmumu vīrietim bija noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi. Tostarp viņam bija aizliegts atrasties tuvāk par 250 metriem mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvoja piecas personas. Apsūdzētais tika iepazīstināts ar minēto tiesas lēmumu un zināja, ka par tā neievērošanu paredzēta kriminālatbildība.
Tomēr laikā no 5. līdz 17. februārim viņš uzturējās citā mājoklī, kas atradās tikai nepilnu 42 metru attālumā no adreses, kurai viņam bija aizliegts tuvoties. Tādējādi viņš ļaunprātīgi nepildīja tiesas nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Apsūdzētais savu vainu atzina pilnībā. Viņš piekrita gan apsūdzībā norādītajiem faktiskajiem apstākļiem, gan nodarījuma juridiskajai kvalifikācijai un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli.
Krimināllietā neviena persona netika atzīta par cietušo, un kaitējuma kompensācija netika pieteikta. Atbildību pastiprinošus apstākļus nekonstatēja. Tomēr prokuratūra norādīja – kaitīgu seku neesamība pati par sevi nav pamats nodarījumu uzskatīt par mazsvarīgu.
Par apsūdzētā personību pirmstiesas procesā noskaidrots, ka viņš ir Latvijas pilsonis, neprecējies, ieguvis vidējo tehnisko izglītību un strādā gadījuma darbus. Viņa apgādībā ir četras nepilngadīgas personas, un agrāk viņš nav sodīts. Jāpiebilst, ka vīrietis bija apguvis arī vardarbības mazināšanas kursu un saņēmis par to apliecinājumu.
Prokurore nolēma pabeigt kriminālprocesu, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu, un noteikt Kārlim 200 stundu sabiedrisko darbu. Prokuratūras vērtējumā sabiedriskais darbs viņu disciplinēs, iesaistīs sabiedrībai nepieciešamos darbos bez atlīdzības un mazinās jaunu pārkāpumu iespējamību.
Pēc prokurora priekšraksta stāšanās spēkā, soda izciešanai Kārlim jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.