Persona 2025. gada novembrī, atrodoties alkohola ietekmē, savā dzīvesvietā Ogrē, dusmu vadīta un agresijas uzplūdā, nolūkā nonāvēt cietušo tīši ar nazi izdarīja piecus dūrienus cietušā galvas, kakla un krūšu kurvja apvidū, kur atrodas dzīvībai svarīgi orgāni. Gūto ievainojumu rezultātā cietušais mira notikuma vietā.
Apsūdzētā persona savu vainu atzinusi daļēji, norādot, ka atzīst cietušajam nodarītos miesas bojājumus, taču noliedz, ka viņai bijis nolūks cietušo nonāvēt.
Kriminālprocesā apsūdzētajai ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.