Trešdiena, 15.07.2026 16:08
Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Trešdiena, 15.07.2026 16:08
Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 12:54

Iedūra piecas reizes - Tiesās personu par slepkavību Ogrē

Latvijas Republikas prokuratūra
Iedūra piecas reizes - Tiesās personu par slepkavību Ogrē
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Trešdiena, 15. jūlijs, 2026 12:54

Iedūra piecas reizes - Tiesās personu par slepkavību Ogrē

Latvijas Republikas prokuratūra

2026. gada 14. jūlijā Austrumzemgales prokuratūras prokurore Zemgales rajona tiesai nodeva krimināllietu, kurā persona apsūdzēta par slepkavību.

Persona 2025. gada novembrī, atrodoties alkohola ietekmē, savā dzīvesvietā Ogrē, dusmu vadīta un agresijas uzplūdā, nolūkā nonāvēt cietušo tīši ar nazi izdarīja piecus dūrienus cietušā galvas, kakla un krūšu kurvja apvidū, kur atrodas dzīvībai svarīgi orgāni. Gūto ievainojumu rezultātā cietušais mira notikuma vietā.

Apsūdzētā persona savu vainu atzinusi daļēji, norādot, ka atzīst cietušajam nodarītos miesas bojājumus, taču noliedz, ka viņai bijis nolūks cietušo nonāvēt.

Kriminālprocesā apsūdzētajai ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?