Palkova uzsvēra, ka vardarbības gadījumus bieži izskata vairākas institūcijas, turklāt pašvaldībām ir atšķirīgas iespējas piesaistīt kvalificētus speciālistus. Tādēļ nepieciešams ieviest vienotus kritērijus un skaidru atbildības sadalījumu. Tiesībsardze rosināja uzticēt šo funkciju vienai specializētai iestādei, norādot, ka šādu lomu varētu pilnvērtīgi pildīt Bērnu aizsardzības centrs (BAC), tostarp arī attiecībā uz privātajām izglītības iestādēm.
Ierosinājumu atbalstīja arī likumsargu pārstāvji. Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Ligita Pelmane uzsvēra, ka policijas darbinieki nav īpaši apmācīti darbam ar izglītības iestāžu personālu un nevar vieni paši veikt pārrunas ar bērniem. Savukārt Valsts policijas pārstāve Evita Evardsone akcentēja, ka bērnu tiesību jautājumi ir sensitīvi un prasa augstu profesionalitāti un specifiskas prasmes.
Komisijā deputāti sprieda par nepieciešamību stiprināt BAC kapacitāti un nodrošināt papildu resursus arī likumsargiem. Komisijas vadītāja Leila Rasima (P) norādīja, ka būtiski ir izvērtēt nepieciešamo finansējumu un veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, uzsverot – izmaiņas iespējamas tikai ar atbilstošu budžeta atbalstu.
Jautājums aktualizēts laikā, kad pieaug bažas par vardarbību izglītības iestādēs. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pērn informēja, ka arvien biežāk saņem lūgumus palīdzēt risināt vardarbības gadījumus pret pedagogiem un skolu darbiniekiem, tostarp no skolēnu un viņu likumisko pārstāvju puses. Arodbiedrība brīdināja, ka pedagogi nereti spiesti risināt sociālas problēmas ārpus savas kompetences, kas veicina izdegšanu un apdraud mācību vidi.
Tiesībsardzes ieskatā vienota un skaidra sistēma palīdzētu nodrošināt efektīvāku vardarbības gadījumu izskatīšanu un labāku bērnu tiesību aizsardzību visā valstī.