Tīnūžu pagastā atrod mirušu gulbi un Ogrē - savainotu balodi

Foto: pexels.com
27. septembrī policijā saņemta informācija, ka Tīnūžu pagastā līdzās sūkņu stacijai «Ikšķile 2» dīķī ir beigts gulbja mazulis, kurš izvilkts no ūdenstilpes. Dienu vēlāk, 28. septembrī, Ogrē, Tīnūžu ielā, pamanīts savainots balodis, kuram bija saplēsts spārns, balodis kliboja, pie acīm un knābja bija redzamas arī svaigas plēstas brūces. Abos gadījumos informācija nodota biedrības «Dzīvnieku glābšanas dienests» pārstāvjiem.

