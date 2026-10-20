Otrdiena, 20.10.2026 11:07
Leonīda, Leonīds
Otrdiena, 20.10.2026 11:07
Leonīda, Leonīds
Otrdiena, 20. oktobris, 2026 10:11

Tīnūžu pagastā avarējusi vieglā automašīna, ir cietušais

OgreNet
Tīnūžu pagastā avarējusi vieglā automašīna, ir cietušais
Foto: SIA "Scania Latvia"
Otrdiena, 20. oktobris, 2026 10:11

Tīnūžu pagastā avarējusi vieglā automašīna, ir cietušais

OgreNet

Vakar plkst. 9.49 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Ogres novada Tīnūžu pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna, informēja glābēji.

Ugunsdzēsēji glābēji ar imobilizācijas dēļa palīdzību izcēla cilvēku un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automobilim. Tika atvienotas akumulatora klemmes un sakārtota brauktuve. Plkst. 10.40 darbi notikuma vietā noslēdzās, norāda VUGD.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.