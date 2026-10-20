Ugunsdzēsēji glābēji ar imobilizācijas dēļa palīdzību izcēla cilvēku un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automobilim. Tika atvienotas akumulatora klemmes un sakārtota brauktuve. Plkst. 10.40 darbi notikuma vietā noslēdzās, norāda VUGD.
Otrdiena, 20. oktobris, 2026 10:11
Tīnūžu pagastā avarējusi vieglā automašīna, ir cietušais
Vakar plkst. 9.49 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Ogres novada Tīnūžu pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna, informēja glābēji.