Kā norāda glābēji, vakar plkst. 8.51 VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Tīnūžu pagastu, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no automašīnas atbrīvoja cilvēku un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Notikuma vietā automašīnām tika atvienotas akumulatoru klemmes, sakārtota ceļa braucamā daļa. Plkst. 10.14 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Ceturtdiena, 16. aprīlis, 2026 09:25
Tīnūžu pagastā notika divu vieglo automašīnu sadursme
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 15. aprīļa plkst. 6.30 līdz 16. aprīļa plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 84 izsaukumus – 51 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 32 bija kūlas ugunsgrēki un četri meža ugunsgrēki, 20 uz glābšanas darbiem, bet vēl 13 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.