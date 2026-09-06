Policisti apsekoja ūdenstilpes teritoriju, tās tuvumu un apkārtni, taču ne petaržu, ne kaujas munīcijas šāvienu troksnis nebija dzirdams. Šajā pašā vakarā ap pusdesmitiem saņemta informācija, ka pirotehnikas šāvieni dzirdami arī Ikšķilē, Ozolkalnu ielā. Policisti pārbaudīja norādīto adresi un visu Ozolkalnu ielu līdz pat Dubkalnu ūdenskrātuvei, taču pirotehnikas šāvieni nekur nebija dzirdami. Abos gadījumos saņemtā informācija neapstiprinājās.
Svētdiena, 6. septembris, 2026 07:53
Tīnūžu pagastā un Ikšķilē dzirdami pirotehnikas šāvieni
26. augustā ap pusdesmitiem vakarā policija saņēma informāciju par Dubkalnu ezera apkārtnē Tīnūžu pagastā dzirdamiem trokšņiem. Ziņotājs nevarēja saprast, vai tās ir petardes vai kaujas ieroča šāvienu skaņas.