Tīnūžu pagastā vieglā automašīna iebrauc grāvī

Tīnūžu pagastā vieglā automašīna iebrauc grāvī

Vakar plkst.18.33 tika saņemts izsaukums uz Ogres novada Tīnūžu pagastu kur vieglā automašīna bija iebraukusi grāvī, sasvērusies uz sāniem, un cilvēki nespēja izkļūt no tās, šorīt ziņo Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.

Ugunsdzēsēji glābēji no automašīnas atbrīvoja četrus cilvēkus, bet no grāvja izcēla vēl vienu cilvēku un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Plkst.20.17 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

