Tīnūžu pagastā vīrietis reibumā demolē māju

Tīnūžu pagastā vīrietis reibumā demolē māju
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
3. martā policijā saņemta informācija, ka Tīnūžu pagastā agresīvs vīrietis demolē māju. Adresē likumsargus sagaidīja divi vīrieši un izsaucēja, kuri paskaidroja, ka persona, atrodoties alkohola reibuma stāvoklī, draudēja ar fizisku izrēķināšanos, turot nazi rokā, un tagad viņš atrodas mājas pirmajā stāvā, un viņiem bail palikt vienatnē ar šo personu.

Ieejot istabā, tur atradās izsaucējas norādītā persona, vīrietim izskaidrots ierašanās iemesls, ka radi baidās palikt ar viņu vienā mājā un personai uz tuvinieku rakstiska iesnieguma pamata jādodas līdzi likumsargiem uz policijas iecirkni. Vīrietim konstatēts 1,44 promiles stiprs alkohola reibums. Viņš brīvprātīgi atteicās doties uz operatīvo transportlīdzekli. Pret personu pielietots fizisks spēks – viņš  apķerts aiz pleciem, noguldīts uz grīdas, rokas aizliktas aiz muguras un uzlikti roku dzelži. Persona nogādāta Ogres Pašvaldības policijas telpās, Ogrē, Preses ielā 4. 

