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Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 09:39

Tīnūžu pusē avarējis kravas auto – tam pēkšņi pārsprāgusi riepa

OgreNet
Tīnūžu pusē avarējis kravas auto – tam pēkšņi pārsprāgusi riepa
Aculiecinieka foto, ekrānuzņēmums no "Degpunktā"
Ceturtdiena, 9. jūlijs, 2026 09:39

Tīnūžu pusē avarējis kravas auto – tam pēkšņi pārsprāgusi riepa

OgreNet

Kā vēstīts TV3 raidījumā "Degpunktā", nopietns ceļu satiksmes negadījums uz autoceļa Tīnūži–Ulbroka noslēdzies bez traģiskām sekām. Kravas automašīnai sprāgusi riepa, kā dēļ vadītājs zaudējis kontroli pār transportlīdzekli un nobraucis no ceļa braucamās daļas. Par laimi, incidentā neviens cilvēks nav guvis smagas traumas un citi satiksmes dalībnieki netika iesaistīti.

Lai gan kravas kaste daļēji deformējusi auto kabīni un izšķaidīts viens logs, šoferis Jānis ticis cauri vien ar izbīli un viegliem skrāpējumiem.

"Saskrāpējos mazliet, un viss," viņš raidījumā raksturoja savas sajūtas pēc negadījuma. 

Ņemot vērā intensīvo satiksmi šajā posmā, situācija varēja izvērsties daudz smagāka. Pats vadītājs atzīst, ka tikai laimīgas sakritības dēļ nav notikusi sadursme ar pretī braucošajiem transportlīdzekļiem, savukārt aizmugurē esošie paspējuši noreaģēt.

Notikuma vietā strādāja Valsts policijas darbinieki, kas reģistrēja avārijas apstākļus, un uz laiku tika ierobežota satiksme, bloķējot vienu no braukšanas joslām.

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