Lai gan kravas kaste daļēji deformējusi auto kabīni un izšķaidīts viens logs, šoferis Jānis ticis cauri vien ar izbīli un viegliem skrāpējumiem.
"Saskrāpējos mazliet, un viss," viņš raidījumā raksturoja savas sajūtas pēc negadījuma.
Ņemot vērā intensīvo satiksmi šajā posmā, situācija varēja izvērsties daudz smagāka. Pats vadītājs atzīst, ka tikai laimīgas sakritības dēļ nav notikusi sadursme ar pretī braucošajiem transportlīdzekļiem, savukārt aizmugurē esošie paspējuši noreaģēt.
Notikuma vietā strādāja Valsts policijas darbinieki, kas reģistrēja avārijas apstākļus, un uz laiku tika ierobežota satiksme, bloķējot vienu no braukšanas joslām.