Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks Valdis Gržibovskis norāda, ka minētās zādzības, iespējams, izdarījuši kaimiņvalsts – Lietuvas – pilsoņi, kuri līdzīgā sirojumā bija devušies arī pērn. Izmeklēšanas nodaļas priekšnieks aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un, pamanot savu īpašumu tuvumā aizdomīgus auto, tostarp ar citu valstu numurzīmēm, kuros esošās personas izlūko apkārtni, informēt policiju, zvanot pa tālruni – 110.
Tomes pagastā apzog vairākus īpašumus
Saņemta informācija, ka 29. augustā konstatēts: Tomes pagastā, uzlaužot garāžas durvju atslēgu, nozagts zāles pļāvējs, mauriņtraktors un ģenerators. Cietušajiem nodarītais materiālais zaudējums – 6530 eiro. Šajā pašā naktī konstatēts, ka vēl kādā īpašumā Tomes pagastā nozagts zāles pļāvējs. Cietušajiem nodarīts 5200 eiro liels materiālais zaudējums. 29. augustā konstatēts arī, ka naktī Tomes pagastā, uzlaužot šķūņa durvis, nozagtas dažādas mantas – motorzāģis, trimmeris, lapu pūtējs, nivelielis, kā arī rokas instrumenti, bet vēl kādā īpašumā, uzlaužot šķūņa durvis, nozagti elektroinstrumenti, dārza tehnika un velosipēds. Kopējais materiālais zaudējums – 4516 eiro. Visos gadījumos uzsākts kriminālprocess.