25. februārī no «Latvijas Dzelzceļa» darbinieka policijā saņemta informācija, ka vīrietis Ogrē vilciena otrajā vagonā traucējis sabiedrisko kārtību. Persona izraidīta no vilciena, un uzsākts administratīvā pārkāpuma process par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā.
Trešdiena, 4. marts, 2026 10:01
Tomes pagastā iebrauc grāvī, Ogrē ālējas vilcienā
25. februāri policijā saņemta informācija, ka Tomes pagastā vīrietis ar automašīnu iebraucis grāvī un pametis negadījuma vietu. Persona bijusi manāmā alkohola reibumā. Konstatēts, ka vadītājs transportlīdzekli vadījis, būdams 2,64 promiles stiprā alkohola reibumā. Uzsākts kriminālprocess.