Vakar neilgi pirms desmitiem vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Ogres novada Tomes pagastu. Ierodoties notikuma ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg vienstāva dzīvojamā māja 100 m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks. Plkst. 3.11 degšana likvidēta, norāda glābēji.
Pirmdiena, 2. marts, 2026 10:13
Tomes pagastā ugunsgrēkā cieta cilvēks
Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 27. februāra plkst. 6.30 līdz 2. marta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 133 izsaukumus – 31 uz ugunsgrēku dzēšanu, 69 uz glābšanas darbiem, bet vēl 33 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.