Informāciju par automašīnu BMW un "Porsche" sadursmi uz autoceļa Ropaži-Ikšķile (P10) policija saņēma ap plkst. 3.20. Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī kopumā Latvijā ceļu satiksmes negadījumos viens cilvēks gājis bojā un 24 cilvēki cietuši, tai skaitā trīs gājēji, seši velosipēdisti un trīs elektrisko skrejriteņu vadītāji, liecina Valsts policijas apkopotā operatīvā informācija.
Valstī reģistrēti 178 ceļu satiksmes negadījumi. Visvairāk negadījumu ar cietušajiem notikuši Rīgas reģionā, kur 15 avārijās traumas guvuši 16 cilvēki. Zemgalē trīs negadījumos cietuši trīs cilvēki, Kurzemē divos negadījumos cietuši trīs cilvēki, bet Latgalē divos negadījumos ievainoti divi cilvēki. Vidzemē negadījumi ar cietušajiem nav reģistrēti.
Ceļu satiksmes jomā policija pieņēmusi 455 administratīvā pārkāpuma lēmumus, no kuriem 181 saistīts ar atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet viens - ar agresīvu braukšanu.