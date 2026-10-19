VIDEO.Traģēdija Tīnūžu pagastā: kravas automašīna uzbrauc gājējam

Aculiecinieks portālam "OgreNet" norādīja, ka no rīta, vedot bērnu uz dārziņu, redzēja, ka aiz smagās automašīnas uz ceļa bija apklāts mirušā cilvēka ķermenis. Atpakaļceļā tas jau bija aizvests.
Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Pirmdienas ritā ap pulksten 5.40 Ogres novadā, Tīnūžu pagastā, uz autoceļa P80 Tīnūži–Koknese notika ceļu satiksmes negadījums, kur kravas automašīnas "Volvo" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā gāja bojā, informē Valsts policija.
Aculiecinieks portālam "OgreNet" norādīja, ka no rīta, vedot bērnu uz dārziņu, redzēja, ka aiz smagās automašīnas uz ceļa bija apklāts mirušā cilvēka ķermenis. Atpakaļceļā tas jau bija aizvests.
Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.