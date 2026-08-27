Piektdiena, 28.08.2026 01:38
Auguste, Guste
Piektdiena, 28.08.2026 01:38
Auguste, Guste
Ceturtdiena, 27. augusts, 2026 07:37

Traģiska nelaime Ogrē: ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis velobraucējs

OgreNet
Traģiska nelaime Ogrē: ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis velobraucējs
Foto: Pexels.com
Ceturtdiena, 27. augusts, 2026 07:37

Traģiska nelaime Ogrē: ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis velobraucējs

OgreNet

Pirmdien Latvijā norisinājās divi traģiski negadījumi, kuros izdzisa divu velosipēdistu dzīvības. Viens no tiem notika Ogrē ap pulksten trijiem pēcpusdienā, kad Jura Alunāna, Kaļķu un Daugavpils ielas krustojumā ar automašīnu "Volkswagen" letāli tika notriekts 1974. gadā dzimis riteņbraucējs, ziņots TV3 raidījumā "Degpunktā".


Situāciju šajā ceļa posmā īpaši bīstamu padarīja fakts, ka kopš nesenās vētras tur joprojām nedarbojās luksofori, būtiski apgrūtinot satiksmi. 

Lai gan velosipēdistu un gājēju drošībai šajā vietā ir izbūvēts tunelis, kas ļauj droši šķērsot četru joslu šoseju, uz kuras atļautais ātrums ir 70 km/h, strauja un nepārdomāta izbraukšana no tā var novest pie nelaimes.

"Ceļu satiksmes negadījumā 1974. gadā dzimušais velosipēdists no gūtajām traumām gāja bojā. Policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi," raidījumam skaidroja Valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.

Arī otrs letālais negadījums notika pirmdien Daugmalē. Velobraucējs vēl nenoskaidrotu iemeslu dēļ krita un, gūstot traumas, mira notikuma vietā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.