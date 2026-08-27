Traģiska nelaime Ogrē: ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējis velobraucējs

Situāciju šajā ceļa posmā īpaši bīstamu padarīja fakts, ka kopš nesenās vētras tur joprojām nedarbojās luksofori, būtiski apgrūtinot satiksmi.
Lai gan velosipēdistu un gājēju drošībai šajā vietā ir izbūvēts tunelis, kas ļauj droši šķērsot četru joslu šoseju, uz kuras atļautais ātrums ir 70 km/h, strauja un nepārdomāta izbraukšana no tā var novest pie nelaimes.
"Ceļu satiksmes negadījumā 1974. gadā dzimušais velosipēdists no gūtajām traumām gāja bojā. Policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi," raidījumam skaidroja Valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
Arī otrs letālais negadījums notika pirmdien Daugmalē. Velobraucējs vēl nenoskaidrotu iemeslu dēļ krita un, gūstot traumas, mira notikuma vietā.