"Likumsargi konstatēja, ka automašīnas ’’Porsche’’ vadītājs bija vadījis spēkratu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt ’’BMW’’ vadītājam bija piemērots tiesību izmantošanas aizliegums," stāsta Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone.
"Degpunktā" norāda, ka no ceļu satiksmes negadījuma vietas līdz tuvākajai dzīvojamai mājai ir apmēram puskilometrs. Taču, kā vietējie stāsta, šajā agrajā rīta stundā, tik tālu esot, avāriju varēja ļoti labi dzirdēt. Vietējais iedzīvotājs Mārtiņš salīdzina, ka abi spēkrati kā divi lieli āmuri viens pret otru sasitās: "Sieva dzirdēja. Mašīnas rūkoņas skaņas viņa nedzirdēja, tikai to bliezienu. Nu skats jau bija baigais. Viens otram degunā iebelzuši." Reinis, kurš redzēja avārijas sekas, atzīmē: "Tā mašīna viena bija tā sašķaidīta, ka no gabala nemaz nevarēja pateikt. Nu skumji."
Sadursmes sekas savā veidā izjuta arī apkaimes iedzīvotāji. Avārijas dēļ uz ceļa izveidojās pamatīgs sastrēgums, kuru cenšoties apbraukt vairums šoferu stūrēja pa zemes ceļu. Brauktuve beidzas līdz ar Mārtiņa lauksaimniecības īpašumu, un vīrietis centās paskaidrot šoferiem, lai griežas apkārt. Daļa vadītāju neklausīja un neatlaidīgi brauca pāri Mārtiņa pļavai. "Viņi visi rindā taču brauca. Es mietiņus saliku, lai nebrauc. Viņiem jau vienalga," stāsta Mārtiņš, kurš
dzīvo netālu.
Negaidīto viesu plūsma, kas izmīņāja Mārtiņa īpašumu, beidzās ap pulksten astoņiem rītā. Dienesti bija pabeiguši darbus negadījuma vietā, un satiksme tika atjaunota, vēsta "Degpunktā".