Traucē sētnieks

Nogādā slimnīcā

13. novembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, atrodas guloša persona alkohola reibumā. Ierodoties konstatēts, ka spēļu zālē sēž vīrietis, kurš ne uz ko nereaģē. Spēļu zāles personāls skaidroja, ka apmeklētājs izdzēris tikai vienu alu un nebijis stiprā reibumā. Vīrieti uzmodināt nebija iespējams, nekavējoties paziņots Valsts policijas darbiniekiem, kā arī izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, un vīrietis hospitalizēts.

Piegādā ēdienu, braucot pa gājēju ceļu

12. novembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Jaunatnes ielā, pamanīta automašīna «Mazda», braucot pa gājēju – velosipēdistu ceļu. Vadītājs paskaidroja, ka piegādā ēdienu kā kurjers un iebraucis minētās zīmes darbības zonā, lai klientam no dienesta viesnīcas varētu tuvāk piegādāt pasūtījumu. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process, piemērojot vadītājam 55 eiro lielu naudas sodu, viņu daļēji atbrīvojot no naudas soda samaksas, ja persona 15 dienu laikā samaksās 50 procentus no lēmumā par administratīvā soda piemērošanu uzliktā naudas soda, tas ir 25,50 eiro. Ja nosacījums par samaksu 15 dienu laikā netiek izpildīts, piemērotais naudas sods samaksājams pilnā apmērā.

Iereibis ārzemnieks traucē pašvaldības darbu

12. novembrī saņemta informācija, ka Ogres novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vīrietis alkohola reibumā traucē pašvaldības iestādes darbu. Ierodoties policijai, darbinieki norādīja uz vīrieti, kurš runāja angļu valodā un bija nelielā reibuma stāvoklī, kā rezultātā nevarēja saprast, ko viņš vēlas. Pārbaudīti personas dati un veiktas pārrunas, izskaidrots, ka nepieciešams izgulēt reibumu un doties uz klientu centru skaidrā prātā.

Reibumu izguļ autobusa pieturā

12. novembrī autobusa pieturā Ogrē, Zilokalnu prospektā, gulēja persona alkohola reibumā. Vīrietis likumsargiem jau bija labi zināms, jo vairākkārt nonācis policijas redzeslokā par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Persona sākumā nogādāta Ogres rajona slimnīcā veselības pārbaudei, pēc tam ievietota atskurbtuvē. Vīrietim nav noteiktas dzīvesvietas un ir vairāk nekā 40 neapmaksāti un aktīvi administratīvie pārkāpumi, līdz ar to nolemts, ka uzsākt jaunu administratīvo pārkāpumu nav lietderīgi.

Kaķu dēļ iedzer miega zāles

12. novembrī, pamatojoties uz sūdzību par antisanitāriem apstākļiem kādā dzīvoklī Ogrē, Grīvas prospektā, veikta atkārtota tā apsekošana, šoreiz jau kopā ar Pārtikas veterinārā dienesta darbiniekiem (PVD). Ieejot dzīvoklī, konstatēts, ka nedēļas laikā nekas nav mainījies, proti, ir neciešama smaka, dzīvoklī lido mušas, uz grīdas un aiz ieejas durvīm, kā arī tālākās dzīvojamās telpās ir pilns ar kaķu fekālijām, pārtikas atkritumi samesti kopā ar drēbēm un tā tālāk. Dzīvokļa saimniece paskaidroja, ka esot bijusi slima un nedēļas laikā nav varējusi dzīvokli uzkopt. Noskaidrots, ka miteklī atrodas astoņi kaķi un sievietes 1936. gadā dzimušais tēvs, kuram ir garīga rakstura traucējumi. Brīdī, kad PVD darbinieki paziņoja saimniecei par dzīvnieku izņemšanu, viņa izdzēra astoņpadsmit miega zāļu tabletes. Nekavējoties izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi, kuri sievieti nogādāja slimnīcā. Ņemot vērā, ka dzīvoklī atradās sirmgalvis, kurš nevar pats par sevi parūpēties un kuram ir nepieciešama aprūpe, informēti Sociālā dienesta darbinieki, atkārtoti izsaukts NMPD un vīrietis nogādāts slimnīcā. PVD darbinieki kopā ar dzīvnieku patversmes darbinieci izķēra dzīvoklī esošos kaķus, kuri nogādāti dzīvnieku patversmē.