Svētdiena, 15.03.2026 12:16
Amalda, Amilda, Imalda
Svētdiena, 15. marts, 2026 10:07

Trauksme Vijolīšu ielā: pirts ugunsgrēkā Ogrē cietis cilvēks

LETA
Foto: Pexels.com
Ogrē sestdien, 14. martā, ugunsgrēkā pirtī cietis cilvēks, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

VUGD sestdien plkst. 20.03 saņēma izsaukumu uz Vijolīšu ielu, kur dega pirts 30 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cietušo cilvēku nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 22 ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā noslēdzās.

Savukārt sestdienas vēlā pēcpusdienā plkst. 16.27 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu ielu Limbažos, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega elektroierīce 0,5 kvadrātmetru platībā.

Glābēji no blakus dzīvokļiem evakuēja sešus cilvēkus, bet no piedūmotajām telpām izglāba suni. Plkst. 17.18 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Aizkraukles novada Neretas pagastā sestdien divstāvu dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas 30 kvadrātmetru platībā. VUGD saņēma izsaukumu plkst. 9.20. Pirms dienesta ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.

Glābēji no telpām izglāba četrus trušus. Ugunsgrēkā gāja bojā kaķis. Plkst. 10.58 darbs notikumā noslēdzās.

Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 83 izsaukumus - 53 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi bija uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?