VUGD sestdien plkst. 20.03 saņēma izsaukumu uz Vijolīšu ielu, kur dega pirts 30 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cietušo cilvēku nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 22 ugunsdzēsēju darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt sestdienas vēlā pēcpusdienā plkst. 16.27 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu ielu Limbažos, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega elektroierīce 0,5 kvadrātmetru platībā.
Glābēji no blakus dzīvokļiem evakuēja sešus cilvēkus, bet no piedūmotajām telpām izglāba suni. Plkst. 17.18 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizkraukles novada Neretas pagastā sestdien divstāvu dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas 30 kvadrātmetru platībā. VUGD saņēma izsaukumu plkst. 9.20. Pirms dienesta ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.
Glābēji no telpām izglāba četrus trušus. Ugunsgrēkā gāja bojā kaķis. Plkst. 10.58 darbs notikumā noslēdzās.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 83 izsaukumus - 53 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi bija uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.