Aizvadītajā diennaktī, trešajā svētku brīvdienā pēc kārtas, uz Latvijas ceļiem apturēti astoņi automašīnu un motociklu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas (VP) apkopotā informācija.

Piecos gadījumos par braukšanu dzērumā sākti kriminālprocesi, kas nozīmē, ka šoferi bija stiprā reibumā vai bez tiesībām, vai bija izraisījuši avāriju. Trīs transportlīdzekļu vadītāju organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles, tāpēc viņi tiks cauri ar administratīvo atbildību.

Četri dzērājšoferi pieķerti Rīgas reģionā, divi - Latgalē, bet pa vienam - Kurzemē un Zemgalē.

Diennakts laikā policija fiksējusi arī 188 atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas un divus agresīvas braukšanas gadījumus.

Kā ziņots, svētku laikā, no 23. decembra līdz 5. janvārim, VP rīko pastiprinātas pārbaudes uz ceļiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai šoferi nav alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmē.

