Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēki, tostarp divi gājēji, informē Valsts policija.

Kopumā 24 stundu laikā reģistrēts 181 ceļu satiksmes negadījums, no kuriem septiņi bijuši ar cietušajiem, bet bojāgājušo nav. No negadījumiem ar cietušajiem četri notikuši Rīgas reģionā, kur savainoti pieci cilvēki, bet trīs - Zemgalē, ievainojot astoņus cilvēkus.

Trešdien uz Latvijas ceļiem pieķerti astoņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, sešos gadījumos sākti kriminālprocesi, bet divos - administratīvā pārkāpuma procesi, kas nozīmē, ka šo šoferu organismā alkohola koncentrācija bija līdz 1,5 promilēm.

Par atļautā ātruma pārsniegšanu aizvadītajā diennaktī noformēti 109 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet agresīvā braukšanā pieķerts viens šoferis, liecina policijas apkopotā statistika.

