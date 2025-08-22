Trešdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 4 gājēji un 4 velosipēdisti

Kopumā valstī reģistrēts 131 ceļu satiksmes negadījums, no kuriem 14 bijuši ar cietušajiem. No visiem reģioniem visvairāk cietušo reģistrēts Rīgas reģionā, kur notikuši 11 negadījumi ar 14 ievainotajiem, ieskaitot trīs gājējus, divus velosipēdistus un vienu elektriskā skrejriteņa vadītāju.
Aizvadītajā diennaktī Valsts policija aizturējusi četrus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā un vienu narkotisko vielu ietekmē. Rīgas reģionā un Zemgalē aizturēti pa diviem dzērājšoferiem, bet Vidzemē pieķerts narkotiskās vielas lietojušais vadītājs. Visos piecos gadījumos sākti kriminālprocesi.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu 24 stundu laikā noformēti 258 administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī pieķerts viens agresīvs braucējs, liecina policijas apkopotā informācija.