Ceturtdiena, 9. aprīlis, 2026 09:53

Trešdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši septiņi cilvēki

LETA
Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 151 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši septiņi cilvēki, informēja Valsts policija.

Starp ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem ir viens gājējs un divi velosipēdisti. Nevienā avārijā traumas nav guvuši vairāki cilvēki.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā trešdien apturēti septiņi šoferi, un sešos gadījumos par to sākts kriminālprocess, kas nozīmē, ka vadītāji bija stipri piedzērušies vai arī, būdami reibumā, sēdās pie stūres bez tiesībām vai izraisīja avāriju.

Kopumā ceļu satiksmes jomā 24 stundu laikā policija fiksējusi 508 administratīvos pārkāpumus, tostarp 229 par atļautā ātruma pārsniegšanu un divus par agresīvu braukšanu, liecina policijas apkopotie dati.

OgreNet iesaka

