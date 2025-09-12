Trešdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 17 cilvēki

Piektdiena, 12.09.2025 22:07
Foto: Valsts policija
Trešdien Latvijā reģistrēti 153 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 17 cilvēki, trešdaļa no kuriem bija velosipēdisti, informēja Valsts policija.

Vakar 11 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, četri - Zemgalē, bet pa vienam - Latgalē un Vidzemē. Pieci no cietušajiem bija velosipēdisti, trīs - gājēji, bet divi - elektroskrejriteņu vadītāji.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi vien divus vadītājus - pa vienam Zemgalē un Rīgas reģionā. Abi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 162 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien astoņi autovadītāji, Zemgalē - 51, Vidzemē - 48, Kurzemē - 29, bet Latgalē - 26 transporta līdzekļu vadītāji.

Kopumā policija vakar noformējusi 427 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

