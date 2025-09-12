Trešdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 17 cilvēki

Vakar 11 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, četri - Zemgalē, bet pa vienam - Latgalē un Vidzemē. Pieci no cietušajiem bija velosipēdisti, trīs - gājēji, bet divi - elektroskrejriteņu vadītāji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi vien divus vadītājus - pa vienam Zemgalē un Rīgas reģionā. Abi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 162 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien astoņi autovadītāji, Zemgalē - 51, Vidzemē - 48, Kurzemē - 29, bet Latgalē - 26 transporta līdzekļu vadītāji.
Kopumā policija vakar noformējusi 427 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.