Vakar pa vienam cilvēkam cieta avārijās Zemgalē un Rīgas reģionā.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus - pa diviem Zemgalē un Kurzemē un pa vienam Vidzemē un Rīgas reģionā, kur aizturēts arī kāds vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Visi septiņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 110 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien četri autovadītāji, Kurzemē - 33, Vidzemē - 30, Zemgalē - 30, bet Latgalē - 13 transporta līdzekļu vadītāji.
Kopumā policija vakar noformējusi 409 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.