Ceturtdiena, 26.02.2026 10:44
Aurēlija, Evelīna, Mētra
Ceturtdiena, 26.02.2026 10:44
Aurēlija, Evelīna, Mētra
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 09:42

Trešdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši divi cilvēki

Leta
Trešdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši divi cilvēki
Foto: Valsts policija
Ceturtdiena, 26. februāris, 2026 09:42

Trešdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši divi cilvēki

Leta

Trešdien Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta divi cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar pa vienam cilvēkam cieta avārijās Zemgalē un Rīgas reģionā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus - pa diviem Zemgalē un Kurzemē un pa vienam Vidzemē un Rīgas reģionā, kur aizturēts arī kāds vadītājs, kurš bija lietojis narkotiskās vielas. Visi septiņi aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 110 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien četri autovadītāji, Kurzemē - 33, Vidzemē - 30, Zemgalē - 30, bet Latgalē - 13 transporta līdzekļu vadītāji.

Kopumā policija vakar noformējusi 409 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?