Vakar divi cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, bet pa vienam - Kurzemē, Latgalē un Zemgalē. Divi no cietušajiem bija gājēji, bet viens - velosipēdists.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi sešus vadītājus - divus Rīgas reģionā un pa vienam Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē. Visi seši aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 219 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 15 autovadītāji, Latgalē - 74, Vidzemē - 65, Kurzemē - 42, bet Zemgalē - 23 transporta līdzekļu vadītāji.
Kopumā policija vakar noformējusi 468 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.