Kopumā valstī reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem pieci bijuši ar cietušajiem. Kopumā ievainoti seši cilvēki. Cietušo vidū ir arī divi velosipēdisti.
Aizvadītajā diennaktī fiksēti astoņi transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūres sēdušies alkohola reibumā, no kuriem četriem piemērota kriminālatbildība, bet pārējie saukti pie administratīvās atbildības.
Valsts policija par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu valstī noformējusi 258 administratīvā pārkāpuma protokolus, visvairāk šo pārkāpumu fiksējot Latgales reģionā. Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem kopumā noformēti 533 pārkāpuma protokoli.