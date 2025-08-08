Trešdien Latvijā ceļu satiksmes negadījumos cietuši 12 cilvēki

Piektdiena, 08.08.2025 14:36
Foto: Valsts policija
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēki, tostarp viens gājējs un divi velosipēdisti, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Kopumā valstī reģistrēti 150 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 11 bija ar cietušajiem. Visvairāk šādu negadījumu bijis Rīgas reģionā, kur septiņās avārijās traumas guvuši septiņi cilvēki, tostarp viens gājējs un divi velosipēdisti. Latgales reģionā trīs cilvēki cietuši divās avārijās, savukārt Vidzemē un Zemgalē avārijās cieta pa vienam cilvēkam.

Valsts policija aizturējusi sešus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, no kuriem pieciem piemērota kriminālatbildība, bet vienam - administratīvā atbildība. Tāpat konfiskācijai nodoti divi transportlīdzekļi, bet par vēl trim plānots piedzīt vērtību.

Aizvadītajā diennaktī valstī par agresīvu braukšanu sodīti četri transportlīdzekļu vadītāji, no kuriem trīs Rīgas reģionā un viens Vidzemes reģionā. Kopumā ceļu satiksmes jomā policija reģistrējusi 491 administratīvo pārkāpumu. No tiem 191 saistīts ar atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
