Trešdiena, 28. janvāris, 2026 07:59

Trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi teju visā Latvijā

Trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi teju visā Latvijā
Foto: lvceli.lv
Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir teju visā Latvijā, bet Saldus apkārtnē tie pat ir īpaši apgrūtināti, informēja "Latvijas valsts ceļi".

Pēc stiprās snigšanas Saldus apkārtnē īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi izveidojušies Liepājas šosejas posmā no Mazblīdenes līdz Ciecerei un Kuldīgas - Saldus šosejas posmā Saldus novada teritorijā.

Savukārt apgrūtināti braukšanas apstākļi trešdienas rītā ir pa Tallinas šoseju, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Vangažiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Usmai, pa Bauskas, Jelgavas un Liepājas šosejām, kā arī pa ceļu Liepāja- Rucava.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils šoseju visā tās garumā, pa Kokneses šoseju, pa Rēzeknes šoseju, pa ceļu Grebņeva - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Valmieras, Cēsu, Valkas, Alūksnes un Limbažu apkārtnes.

Arī Rīgas ielas agrās rīta stundās bija tā piesniegušas, ka pat Brīvības ielā bija grūti izšķirt transporta kustības joslas.

Ceļu uzturētāji aicina plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka mazāks nozīmes autoceļi patlaban var būt grūti izbraucami. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 134 ziemas dienesta tehnikas vienības.

