Ceturtdiena, 21.05.2026 12:18
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Ceturtdiena, 21.05.2026 12:18
Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs
Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 11:14

PAPILDINĀTS: Pārtrauc domes sēdi, aptur vilcienu kustību - atkal brīdina par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Latgalē

OgreNet
PAPILDINĀTS: Pārtrauc domes sēdi, aptur vilcienu kustību - atkal brīdina par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Latgalē
Ilustratīvs attēls
Ceturtdiena, 21. maijs, 2026 11:14

PAPILDINĀTS: Pārtrauc domes sēdi, aptur vilcienu kustību - atkal brīdina par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Latgalē

OgreNet

Latvijā ceturtdien konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons, vēsta Nacionālie bruņotie spēki (NBS). Krāslavas novada pašvaldība apstiprināja, ka drons fiksēts lidojam virs novada teritorijas. Ludzas, Rēzeknes un Krāslavas novados ceturtdienas rītā plkst. 10.45 izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki (NBS). Kā ierasts šādos gadījums, ir aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Šūnapraides paziņojums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šajā rītā pārtrauca Rēzeknes novada domes sēdi. Visos novados ir apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Informācija "Vivi" mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 8.01)-Zilupe (plkst. 12.24) stāv Viļānu stacijā. Vilcieni, kuri nav apdraudējuma zonā, kursē kā ierasts vai apstājas pēdējā pieturā pirms apdraudējuma zonas.

Krāslavas pašvaldības civilās aizsardzības organizators Aivars Belkovskis aģentūrai LETA sacīja, ka bezpilota lidaparātu redzējuši iedzīvotāji un ziņojuši pašvaldībai. Ņemot vērā notikušo, domē sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde.

No plkst. 11.27 apdraudējums izsludināts arī Augšdaugavas novadā. Tas nozīmē, ka apdraudējums faktiski ir Daugavpilī, Ludzā, Rēzeknē, Krāslavā un citās šo novadu pilsētās.

NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu, pauž NBS. Armija iepriekš ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.

Gaisa apdraudējuma gadījumā nav automātiski jāveic iedzīvotāju, apmeklētāju vai skolēnu evakuācija no sabiedriskām ēkām, aģentūrai LETA iepriekš atzina Krīzes vadības centrā (KVC).

Šādā situācijā galvenais ir nevis doties ārā, bet gan pēc iespējas ātri atrast drošāku vietu ēkā. Tāpat jāievēro divu sienu princips - proti, jāatrodas vietā, kur starp cilvēku no ēkas ārpuses atdala vismaz divas sienas. Tāpat jāaizver logi un durvis, jāattālinās no logiem, stiklotām virsmām un ārsienām, un jāseko atbildīgo dienestu norādījumiem, norādīja KVC.

"Rīcība gaisa apdraudējuma gadījumā atšķiras no ēkas evakuācijas trauksmes. Nav jāatstāj ēka, ja vien par to nav atsevišķu atbildīgo dienestu norādījumu vai pašā ēkā nav radies tiešs apdraudējums, piemēram, ugunsgrēks, ēkas bojājumi, sprādziena risks vai citi apstākļi, kuru dēļ uzturēšanās ēkā vairs nav droša," uzsvēra centrā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?