Taču kādi ir gadījumi, kad valsts kompensācijas cietušajiem tiek izmaksātas?
Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājas likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” noteiktās sekas – personas nāve, cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris vai cietušais ir inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.
Lūk, trīs piemēri, kad cietusī persona saņēma valsts kompensāciju.
1.Vidēji smagi miesas bojājumi
Reiz kādā dienā divi savstarpēji pazīstami cilvēki sastrīdējās. Viņu strīds pārauga kautiņā, kad persona A ar dūri iesita personai B pa seju, kā rezultātā viņa nokrita uz zemes. Pēc tam tika saņemti vēl papildu spērieni pa guļošo ķermeni, trāpot krūšu kurvja rajonā. Pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas cietušais tika nogādāts slimnīcā, kur par notikušo tika paziņots policijai, kas ierosināja kriminālprocesu, atzīstot personu B par cietušo.
Kriminālprocesa ietvaros tika nozīmēta ekspertīze, kuras rezultātā tika konstatēts, ka sitienu un spērienu rezultātā nodarīti miesas bojājumi, tostarp galvas sasitumi ar sistām brūcēm abu acu apvidos, krūškurvja kreisās puses sasitums ar asinsizplūdumu un ribu lūzumiem, kas pēc sava rakstura pieskaitāmi vidēji smagiem miesas bojājumiem. Cietusī persona vērsās Tiesu administrācijā, lai saņemtu valsts kompensāciju, kā rezultātā saņēma 1850 eiro.
2.Smagi miesas bojājumi
Ģimenes konflikti notiek samērā bieži, taču ne visi noslēdzas tik neparedzami, kā konkrētais gadījums. Atrodoties savā dzīvesvietā, starp vīru un sievu izcēlās konflikts, kā laikā sievietei vairākas reizes vīrietis iedūra ar nazi vēdera rajonā. Pēc policijas izsaukšanas cietusī tika nogādāta slimnīcā, kā arī policijā tika ierosināts kriminālprocess, atzīstot sievieti par cietušo.
Kriminālprocesa ietvaros tika nozīmēta ekspertīze, kurā tika konstatēts, ka dūrienu rezultātā sievietei nodarīti smagi miesas bojājumi – durtas brūces vēdera sienā un vēdera dobumā. Sieviete vērsās Tiesu administrācijā, pieprasot valsts kompensāciju. Sievietei tika izmaksāti 3330 eiro.
3.Cilvēku tirdzniecības upuris
Par cilvēku tirdzniecības upuriem visbiežāk kļūst personas, kurām nav stabilu ienākumu, darba vietas un iztikas un kuri visbiežāk ir bez konkrētas dzīves vietas un ģimenes vai tuvinieku atbalsta. Tieši tā notika ar personu A, kad tā bija spiesta personas B uzdevumā veikt dažādus darbus savā uzņēmumā bez atlīdzības. Sākotnēji tika solīta alga, uzturs un izmitināšana, tāpēc cilvēks piekrita veikt noteiktos uzdevumus.
Diemžēl “uzņēmējs” vērsa fizisku un emocionālu vardarbību un ekspluatēja personu A, pārkāpjot Darba likuma prasības un atsakot veikt samaksu par padarīto darbu. Izmantojot brīdi, kad neviens viņu neuzrauga, persona A aizbēga. Policijā tika uzsākts kriminālprocess un A tika atzīts par cietušo. Persona vērsās Tiesu administrācijā, lai saņemtu valsts kompensāciju. Personai tika izmaksāti 3330 eiro.
Šā gada desmit mēnešos pieņemti jau 613 lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu cietušajiem, no kuriem 243 bija par vidēji smagiem miesas bojājumiem, 249 gadījumos bija aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība, 62 par iestājušos personas nāvi, 57 par nodarītajiem smagiem miesas bojājumiem, bet divas personas bija cilvēku tirdzniecības upuri.
No pieņemtajiem lēmumiem 239 bija par valsts kompensācijas izmaksu nepilngadīgajiem cietušajiem, no kuriem septiņi bija par personas nāvi, 214 gadījumos bija aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība, četros gadījumos tika nodarīti smagi miesas bojājumi, bet 14 – vidēji smagi miesas bojājumi.
Valsts kompensācijas apmērs ir atkarīgs no noziedzīga nodarījuma rezultātā radušajām sekām. Visbiežāk valsts kompensācija tiek pieprasīta Rīgā, pēc tam seko citas pilsētas – Daugavpils, Ventspils, Jelgava, Liepāja, Ogre, Jūrmala.
Lai saņemtu valsts kompensāciju, personai jāaizpilda un jāiesniedz Tiesu administrācijā veidlapa valsts kompensācijas pieprasījumam, kam jāpievieno procesa virzītāja izziņa, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums, vai arī spēkā stājies procesa virzītāja nolēmums, ja kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. Valsts kompensāciju pieprasīt Tiesu administrācijai iespējams trīs gadu laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.