Kā stāstīja Vītola, ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg kūts ar mājlopiem un vēl divas saimniecības ēkas kopumā 450 kvadrātmetru platībā, kā arī vieglā automašīna un traktora piekabe.
Ugunsgrēkā gāja bojā ap 200 trušu un 23 cūkas. Plkst.11 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts, bet vēl turpinās tā dzēšana.
Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais krusts" saimniecības pārstāve Maija Smane: "Ugunsgrēks izcēlies saimniecības kūtī un nojumē, kur atradušās cūkas un trušu mammas ar mazuļiem. Diemžēl, lielā karstuma un sausuma dēļ ugunsnelaime izcēlās un izplatījās ļoti strauji un viss nodega stundas laikā. Viņa pieļāva, ka ugunsnelaime izcēlusies elektroinstalācijas bojājuma dēļ.
Ekskursijas "Trušu karalistē" būs pieejamas arī turpmāk, jo "Mini zoo" un pastaigu taka ugunsnelaimē nav cietusi, piebilda Smane.