Nevienam Ogres rajona slimnīcas un pansionāta darbiniekam Covid-19 nav konstatēts.
Turpinās vakcinācija- pagājušajā nedēļā vakcinētas 328 personas no dažādām vakcinācijas prioritārajām grupām.
Šonedēļ plānots veikt 330 vakcinācijas. Cik un kādas vakcīnas būs mūsu rīcībā, tas pagaidām nav zināms un tas nav atkarīgs arī no Ogres slimnīcas, uzsver D.Širovs: "Tikko vakcīnas saņemsim, mūsu speciālisti visiem, kuri reģistrējušies manavakcina.lv rindas kārtībā zvanīs, lai vienotos par vakcīnas saņemšanas laiku,kā arī informēs, kādu vakcīnu esam saņēmuši".
Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 mazuļi.