Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcā stacionēti 90 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 97 pacienti. Visiem šiem pacientiem tika veikts Covid -19 tests, pieciem ambulatorajiem pacientiem tika konstatēta saslimšana ar Covid-19 vīrusu.Šiem saslimušajiem nozīmēta vai nu atbilstoša ārstēšana mājā vai tie pārvesti uz specializētiem centriem. No visiem pacientiem, kuri pagājušajā nedēļā saņēma Ogres slimnīcā palīdzību, 52 ir mūsu novada iedzīvotāji, 80 bija no Rīgas vai Pierīgas, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.


Nevienam Ogres rajona slimnīcas un pansionāta darbiniekam Covid-19 nav konstatēts.


Turpinās vakcinācija- pagājušajā nedēļā vakcinētas 328 personas no dažādām vakcinācijas prioritārajām grupām.


Šonedēļ plānots veikt 330 vakcinācijas. Cik un kādas vakcīnas būs mūsu rīcībā, tas pagaidām nav zināms un tas nav atkarīgs arī no Ogres slimnīcas, uzsver D.Širovs: "Tikko vakcīnas saņemsim, mūsu speciālisti visiem, kuri reģistrējušies manavakcina.lv rindas kārtībā zvanīs, lai vienotos par vakcīnas saņemšanas laiku,kā arī informēs, kādu vakcīnu esam saņēmuši".


Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 mazuļi.

