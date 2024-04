Ugunsdzēsēji glābēji 348 reizes likvidēja spēcīgā vēja un negaisa radītās sekas, tostarp Ogres novadā

Lielākajā daļā gadījumu vēja lauzti koki bija nokritušu uz ceļa braucamās daļas. Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī, lai kokus novāktu no automašīnām un ēku jumtiem. Ogres novada Ogresgala pagastā vairāki koki bija nokrituši uz divām dzīvojamām mājam un ceļa braucamās daļas. Līdumu ielā Rīgā koks bija nokritis uz dzīvojamās mājas jumta.

Augšdaugavas novada Sventes pagastā koks bija uzkritis cilvēkam. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās iedzīvotāji cilvēku atbrīvoja un nodeva NMPD darbiniekiem. Madonu stiprais vējš bija norāvis trīsstāvu dzīvojamās mājas jumta siltinājumu. Madonas novada Aronas pagastā stiprā vēja dēļ bija sasvērusies vienstāva fermas dzelzbetona siena, apdraudot 13 lopus. Dzīvnieki tika nogādāti drošā vietā. Dārza ielā Jelgavā koks bija uzkritis uz dzīvojamās mājas. Āzenes ielā Rīgā koks bija uzkritis uz divām automašīnām un ceļa braucamās daļas.



Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji 348 reizes devās novērst spēcīgā vēja un negaisa radītos postījumus, no tiem 52 gadījumos VUGD palīdzība nebija nepieciešama – kokus novāca iedzīvotāji pašu spēkiem vai citi seku likvidēšanas darbos iesaistītie dienesti. Pirmie izsaukumi uz Dobeles novadu tika saņemti dažas minūtes pirms pusdienlaika. Pēc tam par postījumiem iedzīvotāji ziņoja arī no Tukuma novada. Pēc pulksten diviem strauji pieauga izsaukumu skaits no Rīgas un tai tuvākajiem novadiem. Savukārt vakarpusē visvairāk izsaukumu tika saņemts no Latgales un Vidzemes. Jaunu izsaukumu pieteikumu skaits samazinājās pēc pulksten astoņiem vakarā. Šorīt vairākās vietās Latvijā turpinās seku novēršanas darbi, jo tiek saņemti jauni izsaukumi uz negaisa postījumiem, līdz ar to kopējais izsaukumu skaits pieaugs.



Visvairāk izsaukumu reģistrēts Rīgas pilsētā, kur ugunsdzēsēji glābēji 86 steidzās palīgā. Latgalē saņemti 77, Zemgalē 68 , Vidzemē 60, Rīgas reģionā 50, bet Kurzemē septiņi izsaukumi uz negaisa un vēja radīto seku novēršanas darbiem. Savukārt, pašvaldībās visvairāk izsaukumu reģistrēts Rīgā – 86, Daugavpils pilsētā – 40, Dobeles novadā – 33, Augšdaugavas novadā 18 izsaukumi.



Ugunsdzēsēju glābēju reaģēšana uz izsaukumiem notika, izvērtējot iespējamo bīstamību un apdraudējumu iedzīvotājiem, kā arī izsaukumu saņemšanas secībā. Vēja un negaisa vissmagāk skartajās vietās, lai likvidētu spēcīgā vēja radītās sekas, tika iesaistīti VUGD papildspēki no apkārtējiem novadiem, kā arī ugunsdzēsēji glābēji, kas atradās no dienesta pienākumu izpildes brīvajā laikā.