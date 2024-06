Ugunsdzēsējiem un policijai darbīgas svētku brīvdienas

Pirmdien plkst. 17.04 VUGD saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novada Viļānu pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dega dzīvoklis 5 m2 platībā un dzīvoklī esošās sadzīves mantas 2 m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no dzīvokļa izglāba cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, savukārt no ēkas evakuēja vēl vienu cilvēku. Plkst. 18.54 ugunsgrēks tika likvidēts.

Pirmdienas rītā plkst. 6.35 saņemts izsaukums Tautas ielā Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā redzami dūmi. Iekļūstot dzīvoklī, izmantojot izbīdāmās kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvoklī deg bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,5 m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem. Pēc 30 minūtēm darbs notikuma vietā noslēdzās.

Naktī uz pirmdienu plkst. 4.18 VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Krustpils pagastu, kur degšana notika trīs dažādās vietās vienlaicīgi, katra no vietām atradās aptuveni 200 m attālumā viena no otras. Dega mikroautobuss 10 m2, piebūves siena 10 m2, saimniecības ēka 30 m2. Plkst. 6.39 degšanas likvidētas.

Plkst. 00.12 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu Limbažu novada Skultes pagastā, kur vienstāvu dzīvojamai mājai dega jumts 30 m2, piebūve 36 m2, šķūnis 36 m2 un siltumnīca 20 m2. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās arī Tūjas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Plkst. 5.06 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Svētdien īsi pirms pusnakts ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ropažu novada Garkalnes pagastu, kur vienstāvu dzīvojamā mājā dega starpsienas siltinājums 1 m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, kuri nodoti NMPD mediķiem. Pēc pusotras stundas darbs notikuma vietā noslēdzās.

Līgo vakarā tika saņemti vairāki maldinoši izsaukumi – 40 izsaukumi, no kuriem 20 bija saistīti ar to, ka iedzīvotājiem, redzot dūmus vai liesmu atblāzmu no Jāņu ugunskuriem, licies, ka izcēlies ugunsgrēks, tāpēc viņi izsaukuši ugunsdzēsējus glābējus. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka iedzīvotāji kurinājuši ugunskuru un apdraudējums nepastāv.

Sestdien plkst. 20.56 VUGD saņēma izsaukumu uz Sergeja Eizenšteina ielu Rīgā, kur deviņstāvu ēkā ir jūtams neliels piedūmojums. Notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī deg bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,02 m2 platībā. Dzīvoklī bezpalīdzīgā stāvoklī uz grīdas atradās cilvēks, kurš izglābts un nodots NMPD mediķiem. Pēc 25 minūtēm darbs notikuma vietā noslēdzās.

Ap pulksten sešiem vakarā ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu Daugavpils novada Laucesas pagastā, kur dīķī bija apgāzies traktors uz jumta. Ugunsdzēsēji glābēji hidrotērpos, ar nepieciešamajiem instrumentiem, izvilka zem ūdens traktorā esošu cilvēku. Cilvēks tika nodots NMPD mediķiem, kuri konstatēja cilvēka nāvi.

Plkst. 15.52 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Dolomīta ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,02 m2 platībā. No piedūmotā dzīvokļa izglābts cilvēks, kurš nodots NMPD mediķiem. Pēc 20 minūtēm darbs notikuma vietā noslēdzās.

Plkst. 11.32 saņemts izsaukums uz Līvānu novada Turku pagastu, kur deg pirts. Notikuma vietā konstatēts, ka deg pirts jumta konstrukcijas 20 m2 platībā un starpstāvu pārsegums 1 m2 platībā. Mēģinot dzēst liesmas saviem spēkiem pirms VUGD ierašanās, ugunsgrēkā vieta cilvēks. Plkst. 14.03 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Plkst. 9.46 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Latgales ielu Rīgā, kur no piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvokļa nāk dūmi. Iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka uz plīts bez uzraudzības atstāts ēdiens un tas piededzis, radot sadūmojumu. Dzīvoklī atradās cilvēks, kuru ugunsdzēsēji glābēji izglāba no piedūmotās telpas. Plkst. 10.25 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Sestdien īsi pirms desmitiem rītā ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ķekavas novada Plakanciemu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā konstatēts, ka notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. No vienas automašīnas ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus atbrīvoja vienu cilvēku, kuru nodeva NMPD mediķiem. Tika sakārtota ceļa braucamā daļa un pēc divām stundām darbs notikuma vietā noslēdzās.

Piektdien Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā no ūdenstilpes izcelts bojāgājušais, kurš nodots Valsts policijas nodarbinātajiem.