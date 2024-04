Ugunsdzēsēju dienesta auto Ogrē saskrējies ar vieglo automašīnu

Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, trešdien no rīta, dodoties uz izsaukumu Austrumu ielā Ogrē, dienesta auto saskrējās ar vieglo automašīnu. Ugunsdzēsības transportlīdzeklim bijis ieslēgts skaņas un gaismas signāls. Ceļu satiksmes negadījuma apstākļus skaidros Valsts policija. Ugunsdzēsēji negadījumā necieta, bet viens no vieglajā automašīnā braukušajiem nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu aprūpē.



Par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā policija trešdien aizturējusi sešus vadītājus: četrus - Rīgas apkārtnē, bet pa vienam - Latgalē un Kurzemē. Pieci aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.



Par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem 18. oktobrī noformēti 122 protokoli: Rīgas reģionā sodīti deviņi autovadītāji, Vidzemē - 40, Kurzemē - 33, Latgalē - 28, bet Zemgalē - 12 autovadītāji. Viens vadītājs sodīts par agresīvu braukšanu.



Kopumā policija 18.oktobrī noformējusi 347 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.