Ugunsgrēkā Ikšķilē cietis cilvēks

Ugunsgrēkā Ikšķilē cietis cilvēks
Foto: Iekšlietu ministrija
Ugunsgrēkā Ikšķilē cietis cilvēks

Ugunsgrēkos aizvadītajā diennaktī cietuši četri cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Lībiešu ielā Ikšķilē vienstāva dzīvojamās mājas bēniņos dega sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks, kurš bija cietis.

Savukārt Rožu ielā Jelgavā divstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī dega siena un grīda piecu kvadrātmetru platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks, kurš bija cietis.

Tāpat ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Bultu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī ledusskapī dega kartona iepakojums 0,02 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā, saelpojoties dūmus, cieta cilvēks.

Tikmēr Stacijas ielā Daugavpilī trīsstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega starpstāvu pārsegums divu kvadrātmetru platībā. No piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 47 izsaukumus - 21 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl desmit izsaukumi bija maldinājumi. Ugunsgrēkos cieta četri cilvēki.

