Piektdiena, 06.02.2026 12:27
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 06.02.2026 12:27
Dace, Dārta, Dora
Piektdiena, 6. februāris, 2026 08:44

Ugunsgrēkā izpostīta ražotne Suntažu pagastā

Leta
Ugunsgrēkā izpostīta ražotne Suntažu pagastā
Foto: Leta
Piektdiena, 6. februāris, 2026 08:44

Ugunsgrēkā izpostīta ražotne Suntažu pagastā

Leta

Ugunsgrēkā izpostīta SIA "MD Wood" ražotne Ogres novada Suntažu pagastā, aģentūrai LETA atzina uzņēmuma īpašnieks Māris Damanis. Viņš norādīja, ka patlaban nav skaidrs ugunsgrēka cēlonis.

Damanis informēja, ka "MD Wood" nesaredz iespēju turpināt darbību, jo ražotnē sadega visa uzņēmuma manta. Tāpat viņš atzina, ka ražotnes ēka bija apdrošināta, bet pārējais uzņēmuma īpašums apdrošināts nebija.

Jau ziņots, ka trešdien ap plkst. 18.00 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Ogres novada Suntažu pagastu, kur metāla angārā bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka angārs un tajā esošie kokmateriāli dega ar atklātu liesmu 500 kvadrātmetru platībā, turklāt angāram daļēji iebrucis jumts. Dzēšanas darbi turpinājās aptuveni septiņas stundas.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "MD Wood" 2024. gadā strādāja ar apgrozījumu 32 715 eiro, kas ir par 68,1% mazāk nekā gadu iepriekš, un cieta 29 950 eiro zaudējumus. "MD Wood" reģistrēta 2013. gadā, tās pamatkapitāls ir 2840 eiro, un vienīgais īpašnieks ir Damanis.

Iepriekš: Suntažu pagastā izcēlies ugunsgrēks; liesmas 500 kvadrātmetru platībā

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?