Ugunsgrēkā Madlienas pagastā cieta cilvēks

Ugunsgrēkā Madlienas pagastā cieta cilvēks
Foto: VUGD
OgreNet

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 17. oktobra plkst. 6.30 līdz 20. oktobra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 131 izsaukumu – 30 uz ugunsgrēku dzēšanu, 67 uz glābšanas darbiem, bet 34 izsaukumi bija maldinājumi, informē glābēji.

Svētdien plkst. 17.17 saņemts izsaukums uz Ogres novada Madlienas pagastu, kur ar atklātu liesmu 80 m² platībā dega šķūnis. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks. Degšana likvidēta plkst. 20.06, norāda VUGD. 

