Pirmdiena, 27. aprīlis, 2026 10:57

Ugunsgrēkā Ogrē dega sadzīves mantas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informē, ka vakar plkst. 15.30 saņemts izsaukums uz Rīgas ielu Ogrē, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā dega sadzīves mantas 3 m² platībā. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās cilvēks. Plkst. 16.14 darbs notikuma vietā noslēdzās.

Kopumā, aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 24. aprīļa plkst. 6.30 līdz 27. aprīļa plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 289 izsaukumus – 105 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 50 bija kūlas ugunsgrēki un seši meža ugunsgrēki, 146 uz glābšanas darbiem, bet vēl 38 izsaukumi bija maldinājumi, norāda VUGD.

OgreNet iesaka

