Ugunsgrēkā Ogres novadā bojā gājis cilvēks un suns

Ilustratīvs foto: VUGD
Ugunsgrēkā Ogres novadā bojā gājis cilvēks un suns

Laika posmā no šī gada 26. februāra plkst. 6.30 līdz 27. februāra plkst. 6.30 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 45 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 29 uz glābšanas darbiem, bet vēl septiņi izsaukumi bija maldinājumi. Palīdzība bija nepieciešama arī Ogres novadā, informē VUGD.

Plkst. 17.44 saņemts izsaukums uz Ogres novada Ogresgala pagasta, kur autobuss nobrauca no ceļa braucamās daļas un sasvērās uz sāniem. Ugunsdzēsēji glābēji ar roku rīku palīdzību attaisīja autobusa durvis un atbrīvoja četrus cilvēkus. Plkst. 18.33 darbs notikuma vietā noslēdzās. 

Naktī uz piektdienu plkst. 00.13 VUGD saņēma izsaukumu Ogres novadā, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega virtuve un koridors 30 m2 platībā, otrajā stāvā istaba 30 m2 platībā, kā arī ēkas fasāde 10 m2 platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks un suns. Neilgi pēc pieciem rītā ugunsgrēks likvidēts, vēsta VUGD.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz vietām, kur dega vadi, starpstāvu pārsegums un sodrēji dzīvojamās mājas dūmvadā, atkritumi, dzīvojamā māja, elektroinstalācija, šķūnis, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, septiņos gadījumos – dzīvojamo ēku dūmvados sodrēji. 

