Ap plkst. 23 VUGD saņēma izsaukumu uz Liepāju, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega dzīvoklis.
Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no degošā dzīvokļa evakuējās viens cilvēks, kurš notikumā cieta un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. No degošā dzīvokļa ugunsdzēsēji iznesa vēl vienu cilvēku, kuru nodeva NMPD darbiniekiem, bet viņi konstatēja cilvēka nāvi.
Savukārt no ēkas otrā stāva pirms VUGD ierašanās bija evakuējies vēl viens cilvēks. No ēkas otrā stāva tika izglābts suns. Ap plkst. 2 ugunsgrēku likvidēja.
Pēc plkst. 1 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Ogres novadu, kur ar atklātu liesmu dega vienstāva koka ēka. Pirms VUGD ierašanās evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Pārmeklējot ēku, tika atrasts viens bojāgājušais. Ap plkst. 6 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.
Sestdien applkst. 14 Užavas pagastā aizdegās četras vienstāva saimniecības ēkas un siena ruļļi. Trīs ugunsdzēsējiem dzēšanas laikā bija nepieciešama NMPD palīdzība. Pēc mediķu apskates viņi darbu varēja turpināt. Notikumā strādāja arī seši Ventspils brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Ap plkst. 11 VUGD saņēma izsaukumu uz Vīlandes ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un apgaismes ierīce. No ēkas pirms glābēju ierašanās evakuējās divi cilvēki un divi suņi.
Jau ziņots, ka pēc plkst. 15 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Marijas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un siena. Ugunsdzēsēji izglāba divus cilvēkus, kurus nodeva NMPD mediķiem. Pirms VUGD ierašanās evakuējās vēl divi cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 82 izsaukumus - 34 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem desmit bija kūlas ugunsgrēki, 28 uz glābšanas darbiem, bet 20 izsaukumi bija maldinājumi.
Pēc plkst. 1 naktī saņemts izsaukums uz Cēsu novada Līgatnes pagastu, kur mežā apmaldījušies divi cilvēki. Glābēji cilvēkus atrada un izveda no meža.