Ceturtdiena, 09.10.2025 22:53
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:53
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 21. decembris, 2021 13:08

Ugunsgrēkā Ogres novadā gājis bojā cilvēks

Ugunsgrēkā Ogres novadā gājis bojā cilvēks
Otrdiena, 21. decembris, 2021 13:08

Ugunsgrēkā Ogres novadā gājis bojā cilvēks

Vakar plkst. 18.08 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests  (VUGD) saņēma izsaukumu uz Ogres novada Krapes pagastu, kur ar atklātu liesmu dega vienstāva dzīvojamā māja 130m2 platībā. Notikuma vietā zem gruvešiem tika atrasts viens bojāgājis cilvēks. Plkst. 01.24 ugunsgrēks likvidēts. Iespējamais ugunsgrēka iemesls saistīts ar apkures iekārtas bojājumu. Dūmu detektors mājoklī netika konstatēts.

Aizvadītās diennakts traģiskās ugunsnelaimes ir prasījušas divu cilvēku dzīvības-Ogrē un Rīgā, līdz ar to šogad Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši jau 96 cilvēki! Reizēs, kad uguns spēcīgi izpostījusi mājokli vai notikuma vietā ir palikušas krāsmatas, nereti tiek atrasti bojāgājuši cilvēki, kas liecina par to, ka ugunsgrēka izcelšanās nav laikus pamanīta un cilvēkiem nav bijusi iespēja izkļūt no dūmu un liesmu gūsta. Visticamāk, mājokļos nav bijis uzstādīts dūmu detektors. VUGD atgādina:visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!Ugunsnelaimi ne vienmēr var paredzēt, bet darbspējīgs dūmu detektors palīdzēs pamanīt sadūmojumu telpā un izglābties!

Informāciju sagatavoja Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?