Aizvadītās diennakts traģiskās ugunsnelaimes ir prasījušas divu cilvēku dzīvības-Ogrē un Rīgā, līdz ar to šogad Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši jau 96 cilvēki! Reizēs, kad uguns spēcīgi izpostījusi mājokli vai notikuma vietā ir palikušas krāsmatas, nereti tiek atrasti bojāgājuši cilvēki, kas liecina par to, ka ugunsgrēka izcelšanās nav laikus pamanīta un cilvēkiem nav bijusi iespēja izkļūt no dūmu un liesmu gūsta. Visticamāk, mājokļos nav bijis uzstādīts dūmu detektors. VUGD atgādina:visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu!Ugunsnelaimi ne vienmēr var paredzēt, bet darbspējīgs dūmu detektors palīdzēs pamanīt sadūmojumu telpā un izglābties!
Informāciju sagatavoja Agrita Vītola,VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece