Sestdien plkst. 18.15 saņemts izsaukums uz Ogres novada Suntažu pagastu, kur dega šķūnis 20 m2 platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 20.08 ugunsgrēks likvidēts, norāda glābēji.
Pirmdiena, 24. novembris, 2025 10:39
Ugunsgrēkā Suntažu pagastā cieta cilvēks
Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 21. novembra plkst. 6.30 līdz 24. novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 122 izsaukumus – 36 uz ugunsgrēku dzēšanu, 53 uz glābšanas darbiem, bet 33 izsaukumi bija maldinājumi, liecina VUGD apkopotā informācija.