Ugunsdzēsēji informē, ka plkst. 15.35 ugunsdzēsēji glābēji devās uz Ogres novada Tīnūžu pagastu, kur dega vienstāva dārza māja 80 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Neilgi pēc sešiem vakarā ugunsgrēks likvidēts, norāda VUGD.
Ceturtdiena, 26. marts, 2026 10:12
Ugunsgrēkā Tīnūžu pagastā cieta cilvēks
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 25. marta plkst. 6.30 līdz 26. marta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 103 izsaukumus – 56 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 33 bija kūlas ugunsgrēki, viens meža ugunsgrēks, 32 uz glābšanas darbiem, bet vēl 15 izsaukumi bija maldinājumi, norāda VUGD.