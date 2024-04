Ugunsgrēki, satiksmes negadījumi un sadursme ar alni – lielākās izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības 2023. gadā

Sadursme ar alni izmaksā 47 tūkstošus eiro

Pēc LAA datiem, salīdzinot iepriekšējo gadu, 2023.gadā KASKO apdrošināšanas parakstīto prēmiju skaits pieaudzis par 14,6% un izmaksāto atlīdzību skaits veidojis 62,125,481 eiro apmēru. Pavisam pērnajā gadā Balcia izskatīja 5909 KASKO un 2678 OCTA apdrošināšanas pieteikumus, starp kuriem ir vairāki īpaši gadījumi. Izceļas, piemēram, 47 tūkstošus eiro vērta auto sadursme ar alni un 49 tūkstošu eiro izmaksājis negadījums ar putraimu kravas automašīnu grāvī. Netrūkst arī citu netipisku gadījumu tā, piemēram, no jumta krītošs sniegs būtiski apskādējis "Porche" markas automašīnu.

Nekustamo īpašumu kategorijā biežākās nelaimes ir bijušas ūdens noplūdes, bet graujošākās sekas atstājuši ugunsgrēki – tieši par uguns nelaimes nodarīto postažu izmaksāta lielākā atlīdzība pērnajā gadā – 57 000 eiro apmērā.

Apdrošināšanā atbalsojas pasaules tendences

Balcia apkoptā statistika apliecina to, ka apdrošināšana turpina būt nozare, kas atspoguļo pārmaiņas biznesā un cilvēku dzīvesstilā. Tā, piemēram, pieaug valstī uzstādīto saules enerģijas paneļu skaits un tam seko palielināta interese par to apdrošināšanu. Uz ielām ņirb elektroskūteri – aizvien vairāk klientu apdrošina arī tos. Elektriskie auto kļūst par normu un par tādu kļūst arī elektrisko transporta līdzekļu KASKO apdrošināšana. Tādēļ apdrošinātājiem būtiski būt elastīgiem, sekot pasaules norisēm un te izceļas apdrošināšanas kompānija Balcia, kas piedāvā daudzveidīgus apdrošināšanas pakalpojumus, kas piemēroti, piemēram, ekstrēmo sporta veidu pārstāvjiem, bērnu vecākiem, ceļotājiem u.c.

Arī Latvijai neiet secen globālā klimata pārmaiņu izraisītās sekas. Vētras, negaisi, plūdi un spēcīga krusa ir realitāte, ar kuru atkal iepazināmies šī gada augustā un oktobrī. Apdrošināšanas nozarē to varēja izjust ar būtisku pieaugumu dabas katastrofu pieteikumu apdrošināšanas gadījuma skaitā. Augustā un oktobrī šīs kategoriju pieteikumu skaits pārsniedza visus pārējos gada laikā saņemtos.

Dati rāda, ka pēc pandēmijas krīzi piedzīvo auto zādzību rūpals, kas ir patīkama tendence, tai pašā laikā KASKO apdrošināšanas popularitāte aug. Par to liecina arī fakts, ka lielākā daļa no 2023. gadā saņemtajiem 5909 KASKO apdrošināšanas gadījumiem nav saistīti ar zādzībām, bet gan bojājumiem, kas radušies no ceļu satiksmes negadījumiem – sadursmēm ar citiem transporta līdzekļiem, šķēršļiem vai nobraukšanu no ceļa. "Kā izplatītākie šo nelaimes gadījumu cēloņi minami auto vadītāju neuzmanība un satiksmes noteikumu neievērošana, tostarp neatbilstoša braukšanas ātruma izvēle," paskaidro Balcia viceprezidents Reinis Bērzkalns.

Nākotnē par apdrošināšanu parūpēsies mākslīgais intelekts

Jau pagājušajā gadā Balcia kļuva par pirmo apdrošināšanas kompāniju Latvijā, kas izmantoja mākslīgā intelekta rīku, aprēķinot transporta līdzekļu apdrošināšanas pakalpojumus. Nākamais solis ir vērst to plašumā, un izstrādāt mākslīgā intelekta risinājumu, lai, piemēram, auto bojājuma gadījumā saziņu ar autoservisiem padarītu automatizētu, ātrāku un ērtāku. "Strādājam pie tā, lai mūsu mobilajā lietotnē klientam būtu vienkārši fiksēt auto bojājumus, ērti un ātri sazināties ar piemērotu servisu un standarta gadījumos lietotne arī varētu novērtēt bojājumu apjomu. Tas ietaupītu laiku gan klientam, gan mums," par nākotnes iespējām stāsta R. Bērzkalns.

Balcia viceprezidents ieskicē vēl vienu apdrošināšanas nākotnes attīstības virzienu: "Viedākas kļūst ne tikai mobilās ierīces, pulksteņi un auto, bet ar viedām mājas tehnoloģijām tiek aprīkoti arī mūsu mājokļi. Iespējams, jau tuvā nākotnē šādu no mūsu mājām savāktie dati tiks izmantoti, aprēķinot atbilstošas apdrošināšanas prēmijas."