Sestdiena, 3. janvāris, 2026 10:51

Leta
Ukrainai nodos konfiscētu 21 automašīnu, tostarp luksusa spēkratu "Lincoln Navigator"
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 3. janvāris, 2026 10:51

Leta

Iekšlietu ministrija sagatavojusi valdības lēmumu par kārtējo dzērājšoferiem un citās krimināllietās konfiscētu 21 automašīnu, tostarp par 22 gadus veca luksusa klases spēkrata "Lincoln Navigator" nodošanu Ukrainai.

Transportlīdzekļi paredzēti Ukrainas Aizsardzības ministrijas armijas daļām, Ukrainas Nacionālajai gvardei, Harkivas klīniskajai daudzprofilu dzelzceļa slimnīcai un Novovoroncovkas Militārajai pārvaldei.

Transportlīdzekļi ražoti laikā no 2000. līdz 2019. gadam. Viens no ukraiņiem paredzētajiem spēkratiem ir 2003. gada izlaiduma luksusa klases apvidus auto "Lincoln Navigator".

To provizoriskā tirgus cena, par kādu Nodrošinājuma valsts aģentūra varētu realizēt transportlīdzekļus, būtu ap 74 600 eiro.

Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvija regulāri nodevusi Ukrainai dzērājšoferiem un citās krimināllietās konfiscētas automašīnas.

